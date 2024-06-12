Неожиданный спад: продажи легковых авто в России рухнули на 8% за неделю

С 3 по 9 июня 2024 года в России было продано 30 206 новых легковых автомобилей, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и собственную сегментацию.
Легковые авто составили 85% от общего объема продаж автотехники в этот период, а оставшиеся 15% пришлись на легкие коммерческие автомобили (LCV), грузовики и автобусы.
В сравнении с предыдущей неделей продажи легковых авто снизились на 8%, тогда как другие сегменты показали рост: грузовики — на 14% (до 2 770 ед.), LCV — на 12% (до 2 177 ед.), автобусы — на 49% (до 461 ед.). В итоге общий объем продаж автотехники за неделю уменьшился на 5% из-за спада в легковом сегменте.
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