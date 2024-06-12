Рынок перенасыщен: популярные китайские авто подешевели на 9%

Цены на китайские авто с пробегом снизились из-за перенасыщения рынка

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Эксперты банка "Открытие" и компании "Автохаб" сообщили, что цены на самые популярные марки китайских автомобилей с пробегом в России снизились на 5-9% в мае 2024 года из-за перенасыщения авторынка.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Модели брендов Geely, Chery и Haval, включая кроссовер Geely Monjaro, стали дешевле. В целом, 13 моделей из ТОП-20 востребованных авто подешевели на 2-5%.

Российский внедорожник Lada Niva также потерял в цене 4% из-за сезонных колебаний спроса. Кроме того, модели Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta продолжили дешеветь на 2-3% из-за наполняемости рынка аналогичными автомобилями под другим логотипом.