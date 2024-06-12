Эксперт раскрыл секреты: какой подержанный Ford Focus III стоит своих денег?

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев дал советы по выбору подержанного Ford Focus III за 1-2 млн рублей на российском рынке. Он отметил, что, хотя салон и багажник модели не очень вместительные, автомобиль оснащен качественной электроникой.
При выборе важно обратить внимание на сочетание двигателя и коробки передач. Например, 1,6-литровый турбомотор с гидроавтоматом часто перегревается и имеет проблемы с прокладками и поршнями.
1,5-литровый дизельный мотор также не рекомендуется из-за проблем с турбиной. Лучшим выбором считается 1,6-литровый двигатель (105 или 125 л. с.) с механической коробкой передач, так как роботизированная коробка ломается после 40-50 тыс. км.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?