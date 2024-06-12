Эксперт раскрыл секреты: какой подержанный Ford Focus III стоит своих денег?

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Как выбрать подержанный Ford Focus III за 1-2 млн рублей: советы эксперта

0:56
Авто

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев дал советы по выбору подержанного Ford Focus III за 1-2 млн рублей на российском рынке. Он отметил, что, хотя салон и багажник модели не очень вместительные, автомобиль оснащен качественной электроникой.

Как выбрать подержанный Ford Focus III за 1-2 млн рублей: советы эксперта
Фото: flickr by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0

При выборе важно обратить внимание на сочетание двигателя и коробки передач. Например, 1,6-литровый турбомотор с гидроавтоматом часто перегревается и имеет проблемы с прокладками и поршнями.

1,5-литровый дизельный мотор также не рекомендуется из-за проблем с турбиной. Лучшим выбором считается 1,6-литровый двигатель (105 или 125 л. с.) с механической коробкой передач, так как роботизированная коробка ломается после 40-50 тыс. км.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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