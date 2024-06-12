Стало известно, как сэкономить до 100 тысяч рублей при покупке авто

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Как получить скидку на автомобиль у дилера: советы эксперта журнала "За рулём"

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Авто

Эксперт журнала "За рулём" поделился несколькими советами по получению скидки на автомобиль у дилера. Один из способов — покупка машины прошлого года выпуска, которая менее ликвидна для дилера.

Как получить скидку на автомобиль у дилера: советы эксперта журнала "За рулём"
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Также стоит посещать дилерский центр в конце месяца, когда продавцы стремятся выполнить план по продажам. Готовность купить авто сразу может принести скидку от 20 до 50 тыс. рублей.

Неликвидные модели и сбор коммерческих предложений от разных дилеров могут сэкономить до 100 тыс. рублей. Кроме того, перед выходом обновленной версии модели дилеры часто предлагают значительные скидки на предыдущие варианты.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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