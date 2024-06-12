Стало известно, как сэкономить до 100 тысяч рублей при покупке авто

Как получить скидку на автомобиль у дилера: советы эксперта журнала "За рулём"

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Эксперт журнала "За рулём" поделился несколькими советами по получению скидки на автомобиль у дилера. Один из способов — покупка машины прошлого года выпуска, которая менее ликвидна для дилера.

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Также стоит посещать дилерский центр в конце месяца, когда продавцы стремятся выполнить план по продажам. Готовность купить авто сразу может принести скидку от 20 до 50 тыс. рублей.

Неликвидные модели и сбор коммерческих предложений от разных дилеров могут сэкономить до 100 тыс. рублей. Кроме того, перед выходом обновленной версии модели дилеры часто предлагают значительные скидки на предыдущие варианты.