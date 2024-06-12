Не страдай в жару: автоэксперт раскрыл секреты прохлады в машине

Три способа защититься от жары за рулем: советы автоэксперта

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Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), в рассказал о трех эффективных способах защиты от жары за рулем летом.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во-первых, исправный кондиционер в автомобиле, так как открытые окна или люк не помогают охладиться из-за горячего воздуха от асфальта. Во-вторых, установка атермальной пленки на стеклах, которая блокирует ультрафиолетовые лучи.

В-третьих, вентиляция кресел, которая помогает поддерживать комфортную температуру. Эти меры помогут водителям избежать перегрева и усталости в жаркие дни.