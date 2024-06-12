Не страдай в жару: автоэксперт раскрыл секреты прохлады в машине

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), в рассказал о трех эффективных способах защиты от жары за рулем летом.
Во-первых, исправный кондиционер в автомобиле, так как открытые окна или люк не помогают охладиться из-за горячего воздуха от асфальта. Во-вторых, установка атермальной пленки на стеклах, которая блокирует ультрафиолетовые лучи.
В-третьих, вентиляция кресел, которая помогает поддерживать комфортную температуру. Эти меры помогут водителям избежать перегрева и усталости в жаркие дни.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?