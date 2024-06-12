Опасные ошибки водителей: что нужно знать о шинах и вождении в дождь

Проверка состояния шин и давления в них — одно из основных правил безопасности, особенно актуальное в плохую погоду. Иван Ананьев из сервиса "Авто.ру" рассказал "Газете.Ru", что изношенный протектор ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает риск аквапланирования.
В дождь следует снижать скорость и увеличивать дистанцию до других машин, избегать залитых колей и держаться незатопленных участков. Видимость также ухудшается, поэтому важно использовать фары, противотуманки и аварийные сигналы. Большие лужи могут скрывать ямы, поэтому их нужно объезжать медленно. Парковаться следует вдали от деревьев, шатких конструкций и низин, чтобы избежать повреждений и затопления.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?