Стало известно, почему ваши машины могут загореться этим летом

Возгорание автомобилей случается редко, но летом риски возрастают, сообщил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в интервью "Газета.Ru".
Основные причины пожаров — неисправности и несоблюдение техники безопасности. Часто пожары возникают из-за короткого замыкания проводки, неправильного монтажа оборудования или утечки горючих жидкостей.
Родионов советует проверять причины перегоревших предохранителей, не возить канистры с горючим в багажнике под солнцем и не заправлять автомобиль "под горлышко" в жару, так как топливо может расширяться и протекать.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?