Стало известно, почему ваши машины могут загореться этим летом

Летние пожары автомобилей: советы эксперта по предотвращению возгораний

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Возгорание автомобилей случается редко, но летом риски возрастают, сообщил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в интервью "Газета.Ru".

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Основные причины пожаров — неисправности и несоблюдение техники безопасности. Часто пожары возникают из-за короткого замыкания проводки, неправильного монтажа оборудования или утечки горючих жидкостей.

Родионов советует проверять причины перегоревших предохранителей, не возить канистры с горючим в багажнике под солнцем и не заправлять автомобиль "под горлышко" в жару, так как топливо может расширяться и протекать.