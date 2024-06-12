Hyundai Solaris шокировал всех: вот почему его проверяют чаще всего

Hyundai Solaris возглавил рейтинг онлайн-проверок истории автомобилей

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Hyundai Solaris стал лидером по числу запросов на онлайн-проверку истории автомобиля через сервис "Автотека", как сообщает пресс-служба сервиса.

Фото: Wikipedia by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

В период с марта по май доля запросов на эту модель составила 2,91%. На втором месте Kia Rio с 2,67%, а тройку лидеров замыкает LADA Granta с 2,66%. LADA Granta также показала самый высокий рост числа запросов.

Отечественный бренд LADA представлен в ТОП-10 несколькими моделями. В список популярных моделей также вошли Ford Focus, LADA Priora, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Skoda Octavia, LADA Kalina и Renault Logan.