Автоюрист предлагает лишать водительских прав за 20 штрафов

Автоюрист Лев Воропаев: Лихачей нужно лишать прав за многократные нарушения

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Автоюрист Лев Воропаев считает, что текущие санкции за опасное вождение, включая штрафы, неэффективны. В интервью изданию 360. ru он предложил радикальную меру — лишать прав водителей, накопивших 20-30 штрафов.

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Правительство России уже поддержало закон о штрафах за опасное вождение, предусматривающий штрафы от 3 000 до 5 000 рублей и лишение прав за повторные нарушения.

Воропаев считает, что лишение прав за многочисленные штрафы сделает водителей более осторожными. Он также отметил, что наказания за опасное вождение будут эффективны только при фиксации нарушений камерами, а не инспекторами ГИБДД.