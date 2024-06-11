Срочные советы водителям: что нельзя делать за рулем в ливень, чтобы избежать аварии

Как избежать ДТП во время ливня: советы автоэксперта Ивана Зенкевича

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Автоэксперт Иван Зенкевич поделился рекомендациями, которые помогут водителям избежать ДТП во время ливня. В интервью NEWS. ru он отметил, что ключевое правило — максимально сбросить скорость. Также важно увеличить интервал между автомобилями.

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Если дворники не справляются с потоком воды, следует припарковаться и переждать пик ливня. Кроме того, Зенкевич советует избегать остановок под мостами, в низинах и под деревьями. Эти меры помогут водителям оставаться в безопасности в условиях сильного дождя и снизить риск аварийных ситуаций на дорогах.