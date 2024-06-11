Осторожно, перекупщики: вот как они обманывают вас при покупке авто

В интернете широко обсуждаются перекупщики автомобилей, покупающие машины для последующей перепродажи с выгодой. Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр", объяснил, как распознать таких продавцов.
Перекупщиками могут быть как юридические лица (дилерские центры и площадки), так и физические лица. Юридические лица можно проверить по информации на сайте компании и аккредитации на сайте дистрибьютора бренда.
Физических лиц отличают некачественные фотографии, короткий срок владения автомобилем и отсутствие регистрации машины на свое имя. Также перекупщики, как правило, плохо знают историю обслуживания автомобиля.
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