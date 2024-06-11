Не дожидайтесь поломки: 4 способа определить, что масло требует замены

Автоэксперт перечислил четыре признака для замены масла в двигателе

1:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Существует четыре способа определить, что моторное масло нуждается в замене, сообщает журнал "За рулем".

Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Первый способ — замена масла по календарному сроку. В сервисной книжке указано, что масло следует менять не реже, чем раз в год, даже если пробег составляет менее 15 тыс. километров. Многие автовладельцы об этом забывают, но даже при пробеге всего в 2-3 тыс. километров в год масло все равно стареет.

Второй способ — замена масла по пробегу, который составляет 10-15 тыс. километров. Однако это справедливо только при идеальных условиях эксплуатации автомобиля. В реальности эксплуатация часто проходит в тяжелых условиях, и в этом случае интервал между заменами масла нужно сокращать в два раза.

Третий способ — замена масла по моточасам. Этот метод особенно подходит для автомобилей, которые долгое время работают на холостом ходу. Некоторые автовладельцы устанавливают специальные приборы для учета моточасов, другие рассчитывают их по средней скорости и пробегу.

Самый простой способ понять, что пора менять масло, — оценить его состояние. Если масло резко увеличило угар, стало черным или приобрело запах гари, это верный признак того, что оно утратило свои свойства и нуждается в замене.