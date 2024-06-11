Почему открытые окна в жару не спасут: ключевые рекомендации для комфортных поездок

Эксперт Шапарин назвал три условия для комфортного автопутешествия в жару

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Работающая система кондиционирования в автомобиле может предотвратить тепловой удар в аномальную жару во время путешествия. Об этом заявил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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Он отметил, что неисправная или отсутствующая система климат-контроля превращает автомобиль в "раскаленную консервную банку" в жаркую погоду. Открытые окна и люки не спасут ситуацию, особенно при длительных поездках. Шапарин подчеркнул три основных рекомендации для комфортных поездок в жару, одна из которых — установка или ремонт системы кондиционирования.

"Окна и люки не помогут охладиться, так как горячий воздух от раскаленного асфальта лишь обдувает. Усталость от такой поездки неизбежна. Кроме того, открытое окно увеличивает расход бензина на примерно 5%, а открытый люк — на столько же", — пояснил эксперт.

Вторая рекомендация — установка атермальной пленки на стекла, которая блокирует ультрафиолетовые лучи.

"Я говорю не о темной тонировочной пленке, предназначенной для сокрытия от посторонних глаз, а о специальной пленке, отражающей солнечные лучи. Атермальные стекла бывают в базовой комплектации качественных автомобилей", — уточнил Шапарин.

Третья рекомендация — вентиляция сидений, которая обеспечивает комфорт водителя на кожаных сиденьях.

"На кожаных сиденьях водитель потеет и скользит больше, чем на текстильных. Перфорированная кожа частично решает проблему, но не значительно", — отметил президент НАС.

Если сиденья обтянуты некачественным кожзаменителем, поездка в жару станет еще более неприятной, заключил Шапарин.