"Может повредить двигатель" — ошибки водителей при выборе бензина для авто

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service, Никита Родионов, в интервью "Российской газете" рассказал, что заправка автомобилей бензином с более высоким октановым числом не всегда лучше для машины.
Современные двигатели работают эффективно на высокооктановом топливе, таком как АИ-95 и АИ-98, тогда как использование АИ-92 может привести к снижению мощности и повреждению мотора.
В старых автомобилях, наоборот, использование высокооктанового бензина может вызвать серьезные нагрузки и износ двигателя. Родионов советует заправлять автомобиль топливом, рекомендованным производителем, чтобы обеспечить оптимальную работу мотора.
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