Рекордные продажи Haval в России: Jolion разошёлся на 64% больше, чем в прошлом году

Haval Jolion стал бестселлером на российском рынке в мае 2024 года

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В мае 2024 года компактный кроссовер Haval Jolion стал бестселлером марки на российском авторынке, с продажами в 6 354 автомобиля, что на 64,4% больше, чем в прошлом году.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Всего на российском рынке в мае было реализовано 14 015 автомобилей Haval, что на 88,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За первые пять месяцев года продажи Haval в РФ выросли в 2,2 раза, составив 66 240 авто.

Haval остаётся лидером среди иностранных автопроизводителей в России, увеличив свою рыночную долю до 11,1%. Второе место по продажам занял Haval M6 с 2 688 проданными авто, а третье — Haval Dargo с 1 985 авто.