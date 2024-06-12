Рекордные продажи Haval в России: Jolion разошёлся на 64% больше, чем в прошлом году

В мае 2024 года компактный кроссовер Haval Jolion стал бестселлером марки на российском авторынке, с продажами в 6 354 автомобиля, что на 64,4% больше, чем в прошлом году.
Всего на российском рынке в мае было реализовано 14 015 автомобилей Haval, что на 88,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За первые пять месяцев года продажи Haval в РФ выросли в 2,2 раза, составив 66 240 авто.
Haval остаётся лидером среди иностранных автопроизводителей в России, увеличив свою рыночную долю до 11,1%. Второе место по продажам занял Haval M6 с 2 688 проданными авто, а третье — Haval Dargo с 1 985 авто.
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