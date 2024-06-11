Новая поправка: как снять угнанную машину с госрегистрации за один день

Автовладельцы в РФ смогут снять машину с регистрации в случае угона

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В РФ автовладельцы смогут снять свои машины с госрегистрации в случае угона, подав соответствующее заявление. Это предусмотрено поправками ко второму чтению законопроекта, исключающего ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации транспортного средства (ТС).

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Профильный комитет Госдумы по транспорту поддержал данную поправку, а законопроект был принят в первом чтении еще в ноябре прошлого года. Поправки также позволяют автовладельцам при продаже сразу снимать ТС с учета в Госавтоинспекции, а не через десять дней после обращения.