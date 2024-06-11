Новая поправка: как снять угнанную машину с госрегистрации за один день

В РФ автовладельцы смогут снять свои машины с госрегистрации в случае угона, подав соответствующее заявление. Это предусмотрено поправками ко второму чтению законопроекта, исключающего ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации транспортного средства (ТС).
Профильный комитет Госдумы по транспорту поддержал данную поправку, а законопроект был принят в первом чтении еще в ноябре прошлого года. Поправки также позволяют автовладельцам при продаже сразу снимать ТС с учета в Госавтоинспекции, а не через десять дней после обращения.
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