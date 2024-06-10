Узнайте секреты экономии на ОСАГО: 5 простых способов платить меньше за страховой полис

Эксперты Роскачества рассказали, как сэкономить на ОСАГО

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В Центре финансовой экспертизы Роскачества поделились советами по экономии на стоимости страхового полиса ОСАГО. Эксперты рекомендуют сравнивать цены у разных страховых компаний, использовать онлайн-калькуляторы и оформлять полис заблаговременно.

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Также можно зарегистрировать автомобиль в регионе с более низким коэффициентом территории или воспользоваться коэффициентом сезонности, если автомобиль используется менее 9 месяцев в году. Кроме того, при продаже автомобиля до окончания срока действия полиса возможно возмещение стоимости неиспользованной части страховки.