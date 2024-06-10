Как и какие скидки можно выбить у дилера — 7 способов

Автоэксперт рассказал, как получить скидку на автомобиль у дилера

3:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Мы привыкли к тому, что цены на автомобили только растут, и производители редко объявляют о снижении цен. Когда они это делают, то обычно для привлечения внимания, а затем постепенно возвращают цены назад.

Фото: Wikipedia by Autosdeprimera is licensed under CC BY 3.0

Тем не менее, у покупателей есть несколько способов приобрести новый автомобиль со скидкой, которые не требуют особых усилий.

Вариант №1 — автомобиль прошлого года

Самый очевидный способ сэкономить — купить автомобиль, выпущенный в прошлом году. Для дилера такой автомобиль менее привлекателен, чем новые модели, поэтому получить скидку обычно не составляет труда.

В бюджетном сегменте прошлогодний автомобиль может стоить на 100-150 тысяч рублей дешевле, а в премиум-сегменте скидка может достигать 700-800 тысяч рублей. Однако стоит учитывать, что при последующей продаже такой автомобиль также будет оцениваться дешевле из-за возраста.

Вариант №2 — конец квартала

Посетите дилера в конце месяца или, что еще лучше, в конце квартала. У отдела продаж всегда есть планы по реализации на эти периоды, и невыполнение этих планов может повлечь штрафные санкции. Чтобы избежать этого, дилеры могут предложить вам скидку.

Вариант №3 — покупка здесь и сейчас

Заявите о готовности купить автомобиль прямо сейчас, имея средства на руках. С таким подходом можно добиться небольшой скидки — от 20 до 50 тысяч рублей.

Вариант №4 — неликвидные автомобили

На складе дилера могут быть автомобили с невостребованным цветом или комплектацией, или, например, с небольшой царапиной. Чтобы не заниматься долгой продажей, дилеры предпочитают дать скидку и избавиться от таких автомобилей.

Если таких автомобилей в наличии нет, оставьте свои контакты — вам позвонят, когда они появятся.

Вариант №5 — предложения от других дилеров

Посетите несколько дилеров и соберите коммерческие предложения. Если вам предложили скидку, распечатайте это предложение и покажите его менеджеру другого салона. В большинстве случаев они постараются предложить лучшую скидку. Повторите этот процесс, чтобы получить максимальную выгоду.

Вариант №6 — подарки

Просите подарки. Зимние шины, страховка, дополнительная антикоррозийная обработка или шумоизоляция, тонировка, а также коврики и сетки — всё это можно получить в подарок от дилера, что снизит ваши затраты.

Вариант №7 — дорестайлинговая версия модели

Приурочьте покупку к выпуску рестайлинговой версии модели. Перед выходом обновленных моделей дилеры стремятся избавиться от старых версий и охотно предлагают скидки.

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