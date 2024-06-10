В ГАИ объяснили причину массовых продаж новых машин с минимальным пробегом

В ГАИ объяснили продажи новых авто с минимальным пробегом

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В России все чаще можно увидеть объявления о продаже автомобилей с пробегом от 150 до 3 500 километров, причем их цена может быть значительно ниже, чем у новых машин, сообщает издание NaAvtotrasse.ru.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Как пояснил представитель ГАИ, основная причина массовых продаж таких автомобилей может заключаться в том, что владельцы попали в аварию вскоре после покупки.

В этом случае они делают косметический ремонт и стремятся продать машину как можно скорее, чтобы избежать дальнейших проблем.

Кроме того, такие автомобили могут продавать региональные дилеры, автосалоны или перекупщики, избавляясь от неликвидных моделей. Иногда автомобили с малым пробегом продают таксопарки, поскольку они неудобны для перевозки пассажиров.

Наконец, некоторые владельцы могут просто не быть довольны своими машинами и хотят избавиться от них, так как они не удовлетворяют их потребности, заключил собеседник издания.