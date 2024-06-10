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Почему замена масла каждые 15 тысяч километров — не всегда правильное решение

"За рулём" назвал 4 способа определить, что пора менять масло в моторе

3:04
Авто

В сервисной книжке, как и в другой автомобильной литературе, рекомендуется менять масло через 15 тысяч километров пробега. Однако, всегда ли стоит строго соблюдать это правило?

"За рулём" назвал 4 способа определить, что пора менять масло в моторе
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Существуют и другие методы определения необходимости замены масла, помимо пробега:

Замена масла по календарю

В сервисной книжке также упоминается, что масло следует менять не реже одного раза в год, даже если пробег менее 15 тысяч километров. Многие забывают об этом правиле. Масло стареет даже при небольшом годовом пробеге, например, в пару-тройку тысяч километров.

В закрытой канистре масло сохраняет свои свойства годами, но как только оно оказывается в двигателе, начинается его окисление из-за нагрева, охлаждения и контакта с агрессивными картерными газами.

Замена масла при тяжелых условиях эксплуатации

В большинстве инструкций рекомендуется менять масло каждые полгода при эксплуатации в тяжелых условиях. Тяжелыми условиями считаются:

  • Дороги без твердого покрытия;
  • Частые пуски двигателя, особенно в морозы, и короткие поездки;
  • Движение в пробках;
  • Высокие нагрузки и буксировка прицепа;
  • Скорость более 120 км/ч;
  • Горные дороги;
  • Длительная работа на минимальных оборотах холостого хода;
  • Частое использование автозапуска.

При таких условиях пробег между заменами масла нужно сократить вдвое. Это оправданная мера, особенно если посмотреть на японские автомобили, которые по заводскому регламенту меняют масло каждые 5000 км после гарантийного периода.

Замена масла по моточасам

Этот метод особенно подходит для автомобилей, которые долго работают на холостом ходу, например, такси или автомобили в холодном климате с частым автозапуском. Современные автомобили часто оснащены счетчиком моточасов. Масло не должно использоваться более 300 часов, даже если оно самое дорогое и синтетическое.

Замена масла по его состоянию

Этот способ может быть предпочтительным для старых автомобилей или недавно приобретенных машин. Уровень и состояние масла нужно проверять каждые 1000-1500 километров. Признаком необходимости замены является резкий рост угара масла. Если уровень масла сначала стабилен, а затем резко падает, это свидетельствует о выработке ресурса масла или его низком качестве.

Оценивайте масло по прозрачности, цвету и запаху. Оно не должно быть абсолютно черным, не должно пахнуть горелым, а капля масла не должна быстро скатываться со щупа. Капельная проба на бумаге также может помочь оценить состояние масла. Если капля на щупе застывает и затем падает через несколько секунд, вязкость масла считается нормальной. Этот тест стоит проводить при каждой проверке уровня масла.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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