Способен ли цепной привод ГРМ служить автомобилю вечно?: все плюсы и минусы

Российским автовладельцам объяснили, стоит ли выбирать авто с цепью вместо ремня ГРМ

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Цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ) теоретически способен прослужить весь срок эксплуатации автомобиля при идеальных условиях и отсутствии дефектов. Однако, как выяснили специалисты из SPEEDME. RU, проблемы с цепью ГРМ могут возникать из-за конструктивных недостатков, неправильного использования или некачественных материалов, что делает их устранение сложным и зачастую дорогим процессом.

Фото: Wikipedia by Chad Kirchoff is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В отличие от ремня ГРМ, который необходимо менять каждые 100-120 тысяч километров, цепные приводы считаются производителями более долговечными. Хотя производители утверждают, что цепь может не требовать замены в течение всего срока службы автомобиля, иногда рекомендуется её проверка и возможная замена после 200 тысяч километров.

Проблемы обычно возникают внезапно и могут привести к серьезным повреждениям, таким как столкновение поршней с клапанами при перескоке цепи, что может привести к разрушению двигателя. Диагностировать такие повреждения можно только после разборки двигателя, что является дорогостоящей процедурой.

Для увеличения срока службы цепного привода ГРМ важна регулярная замена моторного масла, желательно каждые 10 тысяч километров, даже если производитель допускает более длительные интервалы. Это поможет натяжителям цепи функционировать корректно.

Первые признаки неполадок с цепью ГРМ часто проявляются в виде стука или грохота. Своевременное обращение в сервис при появлении таких звуков может помочь избежать более серьезных поломок.

Кроме того, при замене компонентов цепного привода необходимо менять направляющие, зубчатые колеса, натяжители и крепежные элементы, которые могут изнашиваться со временем. Разумный стиль вождения также играет ключевую роль в продлении срока службы цепи ГРМ.

Рекомендуется избегать резких ускорений до полного прогрева двигателя, переключать передачи на низких оборотах и не нажимать на газ до упора до тех пор, пока масло не распределится по всему двигателю.

Стоимость замены цепного привода ГРМ варьируется в зависимости от марки автомобиля, типа двигателя, расположения сервиса и необходимости дополнительных работ.

Цены могут колебаться от 10 000 до 30 000 рублей для стандартных моделей и до 50 000 рублей и выше для люксовых марок или автомобилей с сложной конструкцией двигателя.

Подход к обслуживанию и эксплуатации цепного привода ГРМ значительно влияет на его долговечность. Внимательное отношение к техническому состоянию и регулярное обслуживание могут помочь избежать крупных поломок и продлить срок службы автомобиля.