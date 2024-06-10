Россиянам рассказали, почему бензин АИ-92 вреден для турбомоторов

При заливе бензина АИ-92 турбомотор выйдет из строя

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Некоторые автопроизводители рекомендуют заливать в автомобили с турбированными двигателями бензин АИ-92, однако это категорически запрещено из-за специфики силового агрегата. Об этом "Газете.Ru" сообщил Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта "Авилон Kia". Эксперт отметил, что такое топливо может повредить как турбокомпрессор, так и сам двигатель.

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"Настоятельно не рекомендую использовать бензин АИ-92 в подобных автомобилях. Турбомоторы имеют более высокую степень сжатия по сравнению с атмосферными двигателями, что делает их более восприимчивыми к детонации — преждевременному воспламенению горючего в цикле сжатия. Бензин АИ-92 более склонен к детонации по сравнению с АИ-95 и АИ-98. В результате использование низкооктанового топлива снижает мощность силового агрегата и сокращает его срок службы", — пояснил Стрельбицкий.

Эксперт добавил, что детонация в турбированных двигателях может привести к серьезным повреждениям поршней, блока цилиндров, клапанов и самого турбокомпрессора.