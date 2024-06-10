Названы причины, позволяющие нарушить ПДД без последствий

ГАИ рассказали, когда можно безнаказанно выехать на обочину на глазах у полицейского

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Согласно правилам дорожного движения, езда по обочине запрещена и карается значительным штрафом. Однако нарушители часто избегают наказания, даже когда совершают такой маневр перед сотрудниками ДПС. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, когда можно безнаказанно выехать на обочину на глазах у полицейских.

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В статье 12.15 КоАП четко указано, что за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Постановление могут выписать как полицейские, так и автоматические камеры.

Согласно ПДД, обочина — это "элемент дороги, непосредственно примыкающий к проезжей части, находящийся на одном уровне с ней и отличающийся типом покрытия или выделенный разметкой".

Проблема фиксации нарушений здесь связана с различными факторами: качеством дорожной разметки, техническими возможностями камер, а также человеческим фактором.

Например, на асфальтированной обочине границы от полотна дороги могут отделяться сплошными белыми или желтыми линиями. Достаточно лишь слегка пересечь эту линию колесом, чтобы водитель оказался в числе нарушителей ПДД.

Однако бывают случаи, когда наказывать водителя, двигавшегося по обочине, невозможно. Например, если разметка полностью стерлась, проезжая часть фактически расширяется до ширины обочины. В таких условиях водители могут свободно маневрировать рядом с краем асфальта.

Стоит отметить, что стертая разметка — не единственный случай, когда можно ездить по обочине безнаказанно. Например, снег может полностью замаскировать линии разметки, оставляя водителя в неведении относительно границ дороги. А на плохо очищенной трассе снега может быть настолько много, что отличить асфальт от кювета практически невозможно.

Есть еще одна ситуация, когда даже на глазах сотрудников ГИБДД езда по обочине остается безнаказанной. Представьте себе: грузовик сломался посреди проезжей части, и единственный способ объехать это препятствие — свернуть на обочину.

В таком случае это формальное нарушение ПДД попадает под условия крайней необходимости и, согласно статье 2.7 КоАП, не подлежит наказанию.