Автоюрист рассказал, как доказать невиновность при чужих нарушениях каршеринга

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов рассказал в интервью NewsInfo.Ru, как избежать несправедливых штрафов при использовании каршеринга.

Фото: Wikipedia by Mos.ru is licensed under CC BY 4.0