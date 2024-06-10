Автоюрист рассказал, как доказать невиновность при чужих нарушениях каршеринга

Автоюрист Славнов: "Фиксируйте повреждения на арендованном автомобиле заранее"

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов рассказал в интервью NewsInfo.Ru, как избежать несправедливых штрафов при использовании каршеринга.

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Он вспомнил случай, когда его коллега арендовал автомобиль зимой и оставил его в отличном состоянии. Однако утром он обнаружил на машине значительную вмятину. Проблему удалось решить только после проверки видеозаписей с камер наблюдения, которые зафиксировали, что другой пользователь каршеринга повредил автомобиль.

Дмитрий посоветовал всегда делать фотографии автомобиля до начала и после окончания аренды. Это поможет зафиксировать состояние машины и избежать ответственности за повреждения, которые были нанесены другими пользователями.

"Лишних фотографий в этом деле не бывает. Поэтому у нас всегда будет зацепка: такую-то машину мы взяли с такими-то повреждениями и такую мы отдали," — подчеркнул эксперт.

Вячеслав Славнов также рекомендовал использовать доступные средства для защиты своих прав. Он предложил проверить записи с камер видеонаблюдения и провести экспертизы, чтобы определить, когда были нанесены повреждения. Это поможет опровергнуть необоснованные обвинения и отстоять свои интересы в спорных ситуациях.



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