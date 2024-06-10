Эксперт предупредил: полный топливный бак летом — прямая угроза пожара

Автоэксперт Родионов: машина может сгореть в жару из-за полного бака бензина

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Автомобиль может загореться в жару, если полностью заправить топливный бак, объяснил технический директор франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Он отметил, что при высоких температурах возрастает риск увеличения внутреннего давления в топливном баке, что может привести к выдавливанию топлива через вентиляционный клапан.

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Это значительно повышает вероятность пожара, поэтому в жаркую погоду лучше избегать заправки автомобиля до полного бака.

Кроме того, специалист советует не оставлять автомобиль на солнце в жаркую погоду, так как из-за прямых солнечных лучей может измениться структура резины, что приведет к появлению трещин на боковых поверхностях шин.