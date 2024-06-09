Смертельная жара: как высокие температуры сокращают срок службы АКБ

Автоэксперт Колодочкин объяснил, как наступившая жара может убить аккумулятор

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При высоких температурах происходит ускорение коррозии и саморазряда аккумуляторной батареи (АКБ), что сокращает срок её службы, отмечает эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин. В обслуживаемых АКБ (аккумуляторных кислотных батареях) в летний зной испаряется электролит.

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Часть воды выкипает, концентрация серной кислоты повышается, пластины оголяются, и емкость батареи снижается. Кислота не может оставаться в жидком состоянии, и частично оседает в кристаллах на решетке, вызывая сульфатацию. Этот процесс усиливается при повышении температуры.

Эксперт подчеркивает, что чаще всего аккумулятор автомобиля выходит из строя не из-за холода, а из-за жары. Это объясняется тем, что скорость химических реакций зависит от температуры: чем она выше, тем активнее протекают реакции.

В АКБ всегда присутствуют токи саморазряда, которые могут находиться как внутри корпуса, так и на поверхности между полюсами. В мороз токи саморазряда минимальны, но в жару они достигают максимума.

"Если автомобиль длительное время стоит на солнце, под капотом повышается температура. В таких условиях аккумуляторная батарея подвергается значительным нагрузкам. Токи саморазряда, увеличенные из-за жары, иногда могут полностью разряжать аккумулятор, что особенно опасно" — отмечает Колодочкин.

Полностью защититься от жары, как и от холода, невозможно. Однако минимизировать её вредное воздействие нужно и можно.

Специалист советует избегать перегрева АКБ и стараться парковать автомобиль в тени. Также следует регулярно проверять состояние и заряд батареи, особенно в жаркую погоду.