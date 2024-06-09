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Темные очки за рулем: простой аксессуар или причина для проверки

В ГАИ призвали водителей снимать темные очки при разговоре с полицейским

1:14
Авто

Лето наступило, солнце ярко светит, и водители начинают активно пользоваться темными очками для защиты глаз от ослепительных лучей. Но возникает вопрос: следует ли снимать эти очки, когда вас останавливает сотрудник ДПС?

В ГАИ призвали водителей снимать темные очки при разговоре с полицейским
Фото: Wikipedia by Dickelbers is licensed under CC BY-SA 3.0

Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, почему отказ снять темные очки может повлечь за собой дополнительные проверки.

Темные очки не только защищают глаза водителя от солнца, но и привлекают внимание полицейских. Часто водители в темных очках пытаются скрыть признаки употребления алкоголя, такие как красные глаза или аномально измененные зрачки, что может указывать на употребление запрещенных веществ.

В законодательстве и ПДД нет прямого запрета на ношение темных очков за рулем. Однако полицейский имеет право попросить снять этот аксессуар для идентификации водителя.

Если у автомобилиста нет причин что-либо скрывать от инспектора, лучше сразу снять очки, чтобы избежать возможных проблем.

Отказ может привести к дополнительным проверкам, досмотрам и даже к поездке в отделение для установления личности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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