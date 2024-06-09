Названы частые причины закипания автомобиля в пробке

Эксперт Родионов: машина может закипеть в пробке из-за антифриза старше 2-х лет

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Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов объяснил причины, по которым автомобиль может перегреться в пробке. По его словам, высокая температура негативно влияет на некоторые внутренние системы автомобиля.

Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Например, в пробках часто перегреваются автомобили. Это происходит из-за проблем с системой охлаждения двигателя.

Чтобы избежать перегрева, охлаждающая жидкость в системе должна быть свежей, качественной и в достаточном количестве. Часто перегреваются машины с устаревшим антифризом, которому больше двух лет.

Такой антифриз уже не справляется с отводом тепла от двигателя, так как его полезные добавки выработали свой ресурс, пояснил Родионов. Старый антифриз также может привести к быстрому выходу из строя патрубков и сальников.

Грязный радиатор системы охлаждения также может стать причиной перегрева автомобиля. Специалист подчеркнул, что необходимо очищать радиатор перед наступлением жары.

Кроме того, профессиональная диагностика системы охлаждения перед жарким сезоном поможет избежать серьезных неисправностей.