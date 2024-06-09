Эксперт раскрывает тайну: как автопроизводители заставляют нас менять машины каждые 5 лет

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Владелец кузовного автосервиса объяснил, почему современные машины быстро ржавеют

2:26
Авто

Несколько десятков лет назад иномарки были настоящими танками на колесах — их кузова выдерживали любые нагрузки, а металл был настолько толстым, что его было сложно деформировать руками. Ржавчина на японских и немецких автомобилях не появлялась десятилетиями. Однако в эпоху экономии и массового производства ситуация изменилась. Владелец кузовного автосервиса рассказал порталу njcar. ru, почему металл на современных автомобилях не такой долговечный, как на старых.

Владелец кузовного автосервиса объяснил, почему современные машины быстро ржавеют
Фото: Wikipedia by Download Thousands Of Free Stunning Stock Photos. is licensed under public domain

Раньше автопроизводители создавали надежные машины, чтобы завоевать доверие покупателей. Но со временем экологические нормы стали строже, а технологии — совершеннее. Теперь капот и крышу современного автомобиля можно продавить легким прикосновением пальцев.

Причина в новых требованиях по безопасности пешеходов. Теперь металл капота специально разрабатывается так, чтобы при наезде на человека он смялся, смягчая удар и предотвращая серьезные травмы. Пластиковый бампер при трещинах приносит лишь ушибы, в отличие от металлического бампера старых моделей.

Кроме того, кузова старых машин имели меньше скрытых полостей, где скапливается грязь, вызывая коррозию.

Маркетологи автомобильных компаний рассчитали "правильный" жизненный цикл машин. Если раньше автомобиль служил владельцу почти два десятилетия, то теперь их меняют каждые три-пять лет. Поэтому производители не видят смысла делать кузова, рассчитанные на длительный срок службы. Этот подход приносит значительные экономические выгоды автопроизводителям.

Теперь на заводах не проводят тщательную обработку машин от коррозии: достаточно защитить только самые уязвимые места. Однако дороги в России по-прежнему обильно посыпают реагентами. Поэтому ржавые пятна на днище, крыльях и порогах современных машин уже не удивляют. У внедорожников даже рамы не защищают, хотя в них много скрытых полостей, где скапливается грязь, вызывая коррозию.

К сожалению, эта тенденция только усиливается. Жизненный цикл автомобилей производители намеренно уменьшают, чтобы заводы работали, а потребители постоянно покупали новые машины.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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