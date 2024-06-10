Опасный сбой: Chrysler отзывает сотни тысяч автомобилей из-за проблем с программным обеспечением

Chrysler отзывает более 211,000 автомобилей в США из-за сбоя программного обеспечения

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Chrysler отзывает более 211,000 автомобилей в США из-за сбоя программного обеспечения, который может отключить систему электронного контроля устойчивости, сообщает Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA).

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Проблема затрагивает модели Dodge Durango 2022 года, а также Ram 2500 и 3500. Отключение системы контроля устойчивости увеличивает риск аварии. Дилеры бесплатно обновят программное обеспечение модуля управления.

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