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Опасный сбой: Chrysler отзывает сотни тысяч автомобилей из-за проблем с программным обеспечением

Chrysler отзывает более 211,000 автомобилей в США из-за сбоя программного обеспечения

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Авто

Chrysler отзывает более 211,000 автомобилей в США из-за сбоя программного обеспечения, который может отключить систему электронного контроля устойчивости, сообщает Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA).

Chrysler отзывает более 211,000 автомобилей в США из-за сбоя программного обеспечения
Фото: flickr. com by M 93 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Проблема затрагивает модели Dodge Durango 2022 года, а также Ram 2500 и 3500. Отключение системы контроля устойчивости увеличивает риск аварии. Дилеры бесплатно обновят программное обеспечение модуля управления.

Ранее сообщалось, что россияне сталкиваются с трудностями при оформлении полисов КАСКО для популярных авто.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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