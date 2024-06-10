Илон Маск разочаровал фанатов: обновлённая Tesla Model Y не выйдет в 2024 году

Tesla не планирует выпуск обновлённой модели Y в этом году

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Tesla не будет выпускать обновлённую модель Y в этом году, заявил генеральный директор Илон Маск в соцсети X*. Он отметил, что Tesla постоянно совершенствует свои автомобили, поэтому даже машины, выпущенные на шесть месяцев позже, будут немного лучше.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Компания медленно обновляет свои стареющие модели, так как высокие процентные ставки снизили потребительский интерес к дорогим покупкам. В то время как конкуренты в Китае выпускают более дешевые модели, глобальные поставки автомобилей Tesla упали в первом квартале впервые за почти четыре года. В прошлом году Reuters сообщал, что Tesla планирует обновить производство Model Y в 2024 году.

* — запрещенная социальная сеть.