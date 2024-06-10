Илон Маск разочаровал фанатов: обновлённая Tesla Model Y не выйдет в 2024 году

Tesla не будет выпускать обновлённую модель Y в этом году, заявил генеральный директор Илон Маск в соцсети X*. Он отметил, что Tesla постоянно совершенствует свои автомобили, поэтому даже машины, выпущенные на шесть месяцев позже, будут немного лучше.
Компания медленно обновляет свои стареющие модели, так как высокие процентные ставки снизили потребительский интерес к дорогим покупкам. В то время как конкуренты в Китае выпускают более дешевые модели, глобальные поставки автомобилей Tesla упали в первом квартале впервые за почти четыре года. В прошлом году Reuters сообщал, что Tesla планирует обновить производство Model Y в 2024 году.
* — запрещенная социальная сеть.
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