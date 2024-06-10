Volvo бежит из Китая: производство электромобилей переносится в Европу

Volvo начала переносить производство электромобилей из Китая в Бельгию в ожидании ужесточения политики ЕС в отношении субсидируемого Пекином импорта.
Компания, большинство акций которой принадлежит китайской Geely, рассматривает остановку продаж китайских электромобилей в Европе, если введут тарифы. Однако перемещение производства моделей EX30 и EX90 в Бельгию должно исключить необходимость такой меры.
Также планируется переместить производство некоторых моделей для Великобритании. ЕС проводит расследование субсидий на китайские электромобили, что может привести к введению дополнительных тарифов.
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