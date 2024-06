Volvo бежит из Китая: производство электромобилей переносится в Европу

Volvo начала переносить производство электромобилей из Китая в Бельгию в ожидании ужесточения политики ЕС в отношении субсидируемого Пекином импорта.

Фото: Wikipedia by Lord of the Wings© is licensed under CC BY-SA 2.0