Volvo бежит из Китая: производство электромобилей переносится в Европу

Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию из-за тарифов

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Volvo начала переносить производство электромобилей из Китая в Бельгию в ожидании ужесточения политики ЕС в отношении субсидируемого Пекином импорта.

Фото: Wikipedia by Lord of the Wings© is licensed under CC BY-SA 2.0

Компания, большинство акций которой принадлежит китайской Geely, рассматривает остановку продаж китайских электромобилей в Европе, если введут тарифы. Однако перемещение производства моделей EX30 и EX90 в Бельгию должно исключить необходимость такой меры.

Также планируется переместить производство некоторых моделей для Великобритании. ЕС проводит расследование субсидий на китайские электромобили, что может привести к введению дополнительных тарифов.