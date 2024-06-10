Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ухаживаем за областью шеи и декольте: рекомендации специалиста для правильного ухода
Челябинцы отсудили у "ВСК" компенсацию из-за направления их авто на ремонт
Мороженое из жареного миндаля: легко приготовить дома
Почему не рекомендуется чистить зубы сразу после еды: объяснения стоматолога
Эксперты назвали признаки того, что дома не все в порядке
Захарова о желании Турции вступить в альянс с РФ: двери в БРИКС не являются закрытыми
Россельхозбанк выдал более 250 миллиардов рублей сельской ипотеки
Дмитрий Дибров рассказал, что его жена пользуется популярностью у мужчин
У Марии Голубкиной были серьёзные причины развестись с Николаем Фоменко
Volvo бежит из Китая: производство электромобилей переносится в Европу

Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию из-за тарифов

0:41
Авто

Volvo начала переносить производство электромобилей из Китая в Бельгию в ожидании ужесточения политики ЕС в отношении субсидируемого Пекином импорта.

Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию из-за тарифов
Фото: Wikipedia by Lord of the Wings© is licensed under CC BY-SA 2.0

Компания, большинство акций которой принадлежит китайской Geely, рассматривает остановку продаж китайских электромобилей в Европе, если введут тарифы. Однако перемещение производства моделей EX30 и EX90 в Бельгию должно исключить необходимость такой меры.

Также планируется переместить производство некоторых моделей для Великобритании. ЕС проводит расследование субсидий на китайские электромобили, что может привести к введению дополнительных тарифов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
"Правый" поворот на выборах не уведёт Европу от надзора США Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
Что делать с испорченной картошкой?
Глава TYMY Майстренко ожидает роста ипотеки на ИЖС до 40% к августу
6 признаков, что у вас начало ухудшаться зрение
Ялта, Севастополь и Оленевка возглавили рейтинг живописных крымских мест от КИГ
Дерматолог Новикова дала рекомендации по уходу за кожей в летние месяцы
Россиянка побывала в США и поведала о внешнем виде американок
"АвтоВАЗ" планирует снова поднять цены на LADA осенью
Жареный рис с куриными сосисками: аппетитное блюдо
Эксперты рассказали, как по кошке определить погоду
Курица с кешью и грибами: готовим вкусный ужин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников