Китайские автомобили захватывают Россию: их доля достигла 54% и продолжает расти

В мае доля китайских брендов на российском авторынке достигла 54%, а в премиум-сегменте — 80%. По сравнению с маем 2023 года, когда доля составляла 44% и 59% соответственно, наблюдается рост.
Однако по сравнению с апрелем текущего года масс-сегмент потерял 1%, в то время как премиум-сегмент вырос на 6%. В ТОП-5 лидеров премиального сегмента вошел только один западный бренд — BMW, занявший четвертое место.
Лидерами стали Exeed, Tank и LiXiang. Китайские бренды продолжают заменять глобальных игроков, покинувших российский рынок. В сегменте электромобилей китайские бренды также лидируют, несмотря на общее снижение продаж электрокаров.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.