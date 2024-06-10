Китайские автомобили захватывают Россию: их доля достигла 54% и продолжает расти

Доля китайских брендов на российском авторынке достигла 54% в мае

0:51 Your browser does not support the audio element. Авто

В мае доля китайских брендов на российском авторынке достигла 54%, а в премиум-сегменте — 80%. По сравнению с маем 2023 года, когда доля составляла 44% и 59% соответственно, наблюдается рост.

Фото: Wikipedia by SAIC GM sucks is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако по сравнению с апрелем текущего года масс-сегмент потерял 1%, в то время как премиум-сегмент вырос на 6%. В ТОП-5 лидеров премиального сегмента вошел только один западный бренд — BMW, занявший четвертое место.

Лидерами стали Exeed, Tank и LiXiang. Китайские бренды продолжают заменять глобальных игроков, покинувших российский рынок. В сегменте электромобилей китайские бренды также лидируют, несмотря на общее снижение продаж электрокаров.