Цены на LADA взлетят осенью: готовьтесь к новым повышениям от "АвтоВАЗа"

"АвтоВАЗ" может снова поднять цены на LADA осенью

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Осенью компания "АвтоВАЗ" может снова повысить цены на автомобили LADA, учитывая накопленную инфляцию за год.

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Президент компании Максим Соколов в интервью РБК отметил, что в мае цены были проиндексированы ниже накопленной инфляции, поэтому вопрос о повышении будет рассмотрен осенью.

В начале мая "АвтоВАЗ" повысил цены на LADA Granta, LADA Niva Legend и LADA Niva Travel на 51 100 — 71 100 рублей (3,5-7%), оставив цены на семейство Vesta неизменными. Недавно цены на LADA Granta с АКПП также увеличились: седан подорожал на 50 000 рублей (4%), лифтбек — на 30 000 рублей (2,3%).