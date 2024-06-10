Новая Volga не уступает Volkswagen и Skoda: подробности от губернатора

Глеб Никитин: новая модель Volga будет конкурировать с Volkswagen и Skoda

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил на ПМЭФ-2024, что новая модель Volga будет соответствовать качеству сборки автомобилей Volkswagen и Skoda.

Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он отметил, что для производства будет использовано существующее оборудование в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Volga включает седан класса D Volga C40 и два кроссовера — компактный K30 и среднеразмерный K40.

Машины будут иметь оригинальное оформление и логотип "ГАЗ", но в их основе — модели китайского автоконцерна Changan. Никитин также указал, что новая Volga может заинтересовать госорганы, но ценовая политика пока не определена.