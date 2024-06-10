Новая Volga не уступает Volkswagen и Skoda: подробности от губернатора

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил на ПМЭФ-2024, что новая модель Volga будет соответствовать качеству сборки автомобилей Volkswagen и Skoda.
Он отметил, что для производства будет использовано существующее оборудование в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Volga включает седан класса D Volga C40 и два кроссовера — компактный K30 и среднеразмерный K40.
Машины будут иметь оригинальное оформление и логотип "ГАЗ", но в их основе — модели китайского автоконцерна Changan. Никитин также указал, что новая Volga может заинтересовать госорганы, но ценовая политика пока не определена.
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