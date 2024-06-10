Водители, будьте осторожны: как правильно перевозить бензин и избежать штрафов

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Правила перевозки бензина в автомобиле: что нужно знать

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Авто

Перевозка бензина в автомобиле может понадобиться для различных целей, но не все знают, как это регламентируется в России. Согласно правилам, частные лица могут перевозить до 240 литров топлива для личного использования.

Правила перевозки бензина в автомобиле: что нужно знать
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Это количество можно разместить в 12 стандартных 20-литровых канистрах или в специальных емкостях до 60 литров каждая. Хранение и перевозка бензина должны осуществляться только в специальных канистрах, а не в бытовых емкостях, чтобы избежать рисков и штрафов.

Канистры должны быть надежно закреплены, чтобы избежать штрафа в 2000–2500 рублей или лишения прав на 4-6 месяцев.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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