Водители, будьте осторожны: как правильно перевозить бензин и избежать штрафов

Перевозка бензина в автомобиле может понадобиться для различных целей, но не все знают, как это регламентируется в России. Согласно правилам, частные лица могут перевозить до 240 литров топлива для личного использования.
Это количество можно разместить в 12 стандартных 20-литровых канистрах или в специальных емкостях до 60 литров каждая. Хранение и перевозка бензина должны осуществляться только в специальных канистрах, а не в бытовых емкостях, чтобы избежать рисков и штрафов.
Канистры должны быть надежно закреплены, чтобы избежать штрафа в 2000–2500 рублей или лишения прав на 4-6 месяцев.
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