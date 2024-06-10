Включение кондиционера сразу после запуска мотора может повредить автомобиль и ваше здоровье

Автомобилисты часто спорят о том, можно ли включать кондиционер сразу после запуска двигателя. Эксперты портала Тарантас Ньюс выяснили, что это не рекомендуется.
Запуск кондиционера на непрогретом моторе создает дополнительную нагрузку на ДВС, ускоряя износ. Кроме того, в первые минуты после запуска эффективность охлаждения низкая. В жару нагретый салон выделяет вредные вещества, которые кондиционер может распространять по салону, вредя здоровью пассажиров.
Рекомендуется сначала открыть окна для проветривания, а кондиционер включать через 3-5 минут после запуска двигателя, когда он немного прогреется. Также важно регулярно очищать испаритель кондиционера.
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