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Включение кондиционера сразу после запуска мотора может повредить автомобиль и ваше здоровье

Почему не стоит включать кондиционер сразу после запуска двигателя

0:48
Авто

Автомобилисты часто спорят о том, можно ли включать кондиционер сразу после запуска двигателя. Эксперты портала Тарантас Ньюс выяснили, что это не рекомендуется.

Почему не стоит включать кондиционер сразу после запуска двигателя
Фото: openverse by MotorVerso is licensed under CC BY 2.0

Запуск кондиционера на непрогретом моторе создает дополнительную нагрузку на ДВС, ускоряя износ. Кроме того, в первые минуты после запуска эффективность охлаждения низкая. В жару нагретый салон выделяет вредные вещества, которые кондиционер может распространять по салону, вредя здоровью пассажиров.

Рекомендуется сначала открыть окна для проветривания, а кондиционер включать через 3-5 минут после запуска двигателя, когда он немного прогреется. Также важно регулярно очищать испаритель кондиционера.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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