Стало известно, когда нужно срочно менять тормозные диски

Как определить износ тормозных дисков и когда их менять

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Тормозная система автомобиля — ключевой элемент безопасности, и её регулярное обслуживание важно для предотвращения аварий.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Тормозные диски изнашиваются со временем, и их замена необходима при появлении вибраций, износе до минимальной толщины, необычных звуках при торможении, перегреве или механических повреждениях. Измерение износа дисков можно проводить с помощью микрометра или штангенциркуля.

Регулярный осмотр и своевременная замена тормозных дисков и колодок помогут поддерживать автомобиль в хорошем состоянии и обеспечат безопасное вождение.