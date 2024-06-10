Ваш автомобиль может начать ржаветь: как защитить его лакокрасочное покрытие

Советы по сохранению лакокрасочного покрытия автомобиля в хорошем состоянии

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Лакокрасочное покрытие (ЛКП) на автомобилях не только придает привлекательный вид, но и защищает металл от коррозии. Если не ухаживать за ЛКП, оно может мутнеть, отслаиваться, что приведет к ржавчине кузова.

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Редакция Тарантас Ньюс дала советы по сохранению ЛКП в хорошем состоянии. Используйте автохимию для защиты: жидкое стекло, керамика, защитная пленка, полироль и воск.

Мойте автомобиль правильно, избегая контактной мойки, чтобы избежать царапин. Не паркуйтесь под деревьями, чтобы избежать повреждений от почек, смолы и птичьего помета. Внимательность и правильный уход помогут продлить срок службы ЛКП.