Ваш аккумулятор под угрозой: жара может убить его быстрее, чем холод

Существует миф, что аккумуляторы страдают только от холода, а летом для них наступает благоприятное время. На самом деле, жара наносит не меньший вред.
При высоких температурах ускоряются процессы коррозии и саморазряда, что сокращает срок службы батареи. В обслуживаемых АКБ испаряется электролит, происходит сульфатация. Термочехол, вопреки мифу, полезен именно летом, защищая аккумулятор от перегрева.
Жара увеличивает токи саморазряда, что может полностью разрядить аккумулятор. Защититься от жары невозможно, но её вред можно минимизировать, отметил эксперт Михаил Колодочкин.
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