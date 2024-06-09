Заряжайте электромобиль дома: простой способ сэкономить тысячи на зарядке

Если вы планируете купить электромобиль, его можно зарядить от обычной домашней розетки с помощью специального кабеля. Убедитесь, что электропроводка справится с нагрузкой, иначе потребуется обновление системы и установка более мощного автоматического выключателя.
Зарядка от обычной розетки занимает около 20 часов для батареи на 60 кВт-ч, обеспечивая 100-125 км пробега за ночь. Для ускорения можно установить усиленную розетку за 30 тысяч рублей, что сократит время зарядки и увеличит пробег до 200 км за ночь.
Наиболее эффективным вариантом является установка специального зарядного устройства (wallbox), что требует начальных инвестиций, но значительно повышает эффективность.
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