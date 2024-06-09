Заряжайте электромобиль дома: простой способ сэкономить тысячи на зарядке

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Как заряжать электромобиль от домашней розетки: советы и нюансы

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Авто

Если вы планируете купить электромобиль, его можно зарядить от обычной домашней розетки с помощью специального кабеля. Убедитесь, что электропроводка справится с нагрузкой, иначе потребуется обновление системы и установка более мощного автоматического выключателя.

Как заряжать электромобиль от домашней розетки: советы и нюансы
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Зарядка от обычной розетки занимает около 20 часов для батареи на 60 кВт-ч, обеспечивая 100-125 км пробега за ночь. Для ускорения можно установить усиленную розетку за 30 тысяч рублей, что сократит время зарядки и увеличит пробег до 200 км за ночь.

Наиболее эффективным вариантом является установка специального зарядного устройства (wallbox), что требует начальных инвестиций, но значительно повышает эффективность.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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