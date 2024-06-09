Цены на обслуживание авто взлетели: кузовные работы подорожали на 70%, а запчасти на 50%

Стоимость обслуживания автомобилей значительно выросла за последний год как в массовом, так и в премиум сегменте.
Средняя стоимость одного визита премиум автомобиля в слесарный сервис и кузовной сервис увеличилась в 2024 году на 12% и 33% соответственно по сравнению с 2023 годом. В массовом сегменте стоимость слесарных услуг выросла на 7%, а кузовных — на 70%.
Средняя стоимость запчастей увеличилась на 50%, а для автомобилей Audi и Volvo — на 57% и 53% соответственно. Причины подорожания включают рост курса валют, увеличение затрат на сырье и повышение издержек на логистику.
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