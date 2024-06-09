Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Турции прогнозируют рекордную жару до 43 градусов
Педро Паскаль объявил о завершении съёмок фильма "Материалисты"
Курица-гриль с имбирём и лимоном: устройте романтический ужин
Кого из членов семьи хозяина собака считает слабым человеком
Нутрициолог Макиша перечислила диеты, которые могут негативно сказаться на здоровье
Уилл Смит признался, что хотел забрать собаку со съёмок фильма "Я — Легенда"
Несколько причин отсутствия цветения пионов
Фигуристка Загитова призналась, что планирует попробовать себя в качестве тренера
Компания, построившая "Бурдж-Халифа", собирается строить небоскребы с гравибатареями
ГАИ раскрывает тайны парковки: где можно нарушать правила без последствий

В ГАИ раскрыли, какие запреты на парковку можно нарушать без эвакуации и штрафов

1:52
Авто

За кажущейся простотой и ясностью правил остановки и стоянки автомобилей у обочины и в специальных карманах скрывается множество тонкостей, о которых редко задумываются. На первый взгляд, всё понятно — не парковаться там, где запрещено. Однако мало кто знает о существовании множества особых условий и исключений.

В ГАИ раскрыли, какие запреты на парковку можно нарушать без эвакуации и штрафов
Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru рассказал, какие запреты на парковку можно нарушать без риска эвакуации и штрафов.

В городской суете, где каждый метр дороги на вес золота, ограничения на парковку могут казаться как вполне стандартными, так и необычными. Часто под знаком запрета или предупреждения о платной парковке устанавливается табличка с дополнительной информацией.

Это могут быть указания, кому парковка разрешена или запрещена. Например, "кроме служебных автомобилей администрации", "только для транспорта прокуратуры" или "только для гостей отеля".

Эти таблички, как правило, соответствуют стандартам и требованиям российских дорожных знаков. Поэтому водитель, увидев такой знак с табличкой, обычно следует его инструкциям, чтобы избежать штрафов и эвакуации.

В разделе ПДД, посвящённом "знакам дополнительной информации", есть множество нюансов, которые при более внимательном рассмотрении могут раскрывать интересные детали.

Например, эти знаки могут распространять своё действие только на определённые типы транспортных средств, такие как грузовики, легковые автомобили или электромобили.

Если на стоянке установлен знак "Р" с припиской "для а/м гостей ресторана", то, согласно ПДД, обычный водитель может без опасений проигнорировать его и воспользоваться фактическим разрешением на бесплатную парковку.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США

Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".

Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
В Турции прогнозируют рекордную жару до 43 градусов
Педро Паскаль объявил о завершении съёмок фильма "Материалисты"
Курица-гриль с имбирём и лимоном: устройте романтический ужин
В ГАИ раскрыли, какие запреты на парковку можно нарушать без эвакуации и штрафов
Кого из членов семьи хозяина собака считает слабым человеком
Нутрициолог Макиша перечислила диеты, которые могут негативно сказаться на здоровье
Уилл Смит признался, что хотел забрать собаку со съёмок фильма "Я — Легенда"
Несколько причин отсутствия цветения пионов
Фигуристка Загитова призналась, что планирует попробовать себя в качестве тренера
Компания, построившая "Бурдж-Халифа", собирается строить небоскребы с гравибатареями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников