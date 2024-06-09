ГАИ раскрывает тайны парковки: где можно нарушать правила без последствий

В ГАИ раскрыли, какие запреты на парковку можно нарушать без эвакуации и штрафов

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За кажущейся простотой и ясностью правил остановки и стоянки автомобилей у обочины и в специальных карманах скрывается множество тонкостей, о которых редко задумываются. На первый взгляд, всё понятно — не парковаться там, где запрещено. Однако мало кто знает о существовании множества особых условий и исключений.

Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru рассказал, какие запреты на парковку можно нарушать без риска эвакуации и штрафов.

В городской суете, где каждый метр дороги на вес золота, ограничения на парковку могут казаться как вполне стандартными, так и необычными. Часто под знаком запрета или предупреждения о платной парковке устанавливается табличка с дополнительной информацией.

Это могут быть указания, кому парковка разрешена или запрещена. Например, "кроме служебных автомобилей администрации", "только для транспорта прокуратуры" или "только для гостей отеля".

Эти таблички, как правило, соответствуют стандартам и требованиям российских дорожных знаков. Поэтому водитель, увидев такой знак с табличкой, обычно следует его инструкциям, чтобы избежать штрафов и эвакуации.

В разделе ПДД, посвящённом "знакам дополнительной информации", есть множество нюансов, которые при более внимательном рассмотрении могут раскрывать интересные детали.

Например, эти знаки могут распространять своё действие только на определённые типы транспортных средств, такие как грузовики, легковые автомобили или электромобили.

Если на стоянке установлен знак "Р" с припиской "для а/м гостей ресторана", то, согласно ПДД, обычный водитель может без опасений проигнорировать его и воспользоваться фактическим разрешением на бесплатную парковку.