Срочная замена: 5 признаков, что ваши тормозные диски на грани катастрофы

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Водителям перечислили 5 признаков того, что тормозные диски пора менять

2:02
Авто

Тормозные диски являются важной частью тормозной системы автомобиля, и их состояние напрямую влияет на безопасность транспортного средства. Есть пять основных признаков, указывающих на необходимость замены тормозных дисков.

Водителям перечислили 5 признаков того, что тормозные диски пора менять
Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Вибрация

Если при торможении ощущается вибрация или пульсация на руле, это может свидетельствовать о деформации или износе тормозных дисков. Неравномерный контакт колодок с дисками снижает эффективность торможения и увеличивает риск аварии.

Износ

Со временем тормозные диски истончаются. Когда их толщина достигает критического значения, диски необходимо срочно заменить. Толщину дисков можно измерить с помощью микрометра или штангенциркуля.

Необычные звуки

Скрежет или скрип при торможении указывают на повреждение или износ тормозных дисков. При регулярном появлении таких звуков следует осмотреть диски и, при необходимости, заменить их.

Перегрев

Перегрев тормозных дисков может привести к их деформации или плавлению фрикционного материала колодок, что снижает эффективность торможения. Признаки перегрева можно определить по характерному синему цвету дисков.

Механические повреждения

Любые трещины или глубокие царапины на поверхности тормозных дисков свидетельствуют об их износе и необходимости замены.

Частота замены тормозных дисков зависит не только от стиля вождения, но и от других факторов. В среднем, срок службы тормозных дисков составляет около 100 тысяч километров при аккуратной эксплуатации автомобиля.

Однако, состояние дисков следует регулярно проверять. Лучше менять тормозные диски парами — передние или задние одновременно, за исключением случаев брака или повреждения нового диска. При замене тормозных дисков рекомендуется также установить новые тормозные колодки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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