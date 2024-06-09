Тревожные сигналы вашего автомобиля: что вызывает вибрацию руля и как это исправить

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Владелец СТО раскрыл, как избавиться от биения руля

1:51
Авто

Владельцы самых разных автомобилей жалуются на вибрацию руля. Этот дефект не зависит от марки или модели машины, а вызван одной или несколькими техническими проблемами.

Владелец СТО раскрыл, как избавиться от биения руля
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

В интервью для портала njcar.ru владелец станции технического обслуживания объяснил, почему возникает вибрация на рулевом колесе и как можно устранить эту проблему самостоятельно.

Легковой автомобиль состоит из множества деталей, и выявить ту, что вызывает вибрацию руля, довольно сложно. Кроме того, ездить с такой проблемой опасно, так как это может привести к повышенному износу шин или повреждению элементов подвески, особенно ступичных подшипников.

Однако некоторые часто встречающиеся проблемы можно обнаружить и без инструментальной диагностики.

Если руль начинает вибрировать при наборе небольшой скорости и разгоне, а затем эти ощущения исчезают, скорее всего, на дисках налипла грязь. Если же вибрация усиливается на средних скоростях, проблема может быть связана с дисбалансом колес или деформацией диска. Также возможна неравномерная затяжка болтов или износ деталей рулевой рейки.

При скорости около 90-120 км/ч и вибрации, проявляющиеся при прохождении поворотов, вероятными причинами могут быть изношенные ШРУСы, сайлентблоки или втулки системы рулевого управления.

Вибрация при торможении может указывать на проблемы с тормозной системой, такие как деформированные диски или барабаны, изношенные колодки.

В большинстве случаев для устранения вибрации руля нужно обращаться в автосервис. Однако удалить грязь с дисков, подкачать колеса и даже заменить тормозные колодки можно самостоятельно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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