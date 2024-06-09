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Пенсионеры старше 65 лет могут управлять автомобилем только при этом условии

Эксперт Кузовкин объяснил, почему людям старше 65 лет нельзя садиться за руль

1:30
Авто

Получить водительское удостоверение в пожилом возрасте сложнее, но это не запрещено законом. Об этом рассказал директор автошколы "Рэдавто" Вадим Кузовкин в интервью с корреспондентом "Газета.Ru".

Эксперт Кузовкин объяснил, почему людям старше 65 лет нельзя садиться за руль
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам эксперта, если кандидат в водители младше 65 лет, он может получить права без особых проблем, так как в этом возрасте обычно сохраняются хорошие навыки управления автомобилем.

"Однако люди старше 65 лет должны пройти дополнительную медицинскую комиссию. Если врачи подтвердят отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством, можно начать обучение в автошколе или продлить уже имеющееся водительское удостоверение", — объяснил Кузовкин.

На практике, пожилые люди редко записываются на курсы вождения. Но если они решаются, то без медицинского заключения их не примут, отметил эксперт. Кузовкин подчеркнул, что сложности при обучении вождению после 65 лет связаны с замедленной реакцией. Поэтому многие пенсионеры сами отказываются от вождения, понимая свои физические ограничения.

Кузовкин не рекомендует пожилым людям старше 65 лет садиться за руль. Однако всё зависит от индивидуального состояния здоровья, а не только от возраста. Некоторые пенсионеры ведут активный образ жизни, занимаются спортом и могут управлять автомобилем, подытожил он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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