Не покупайте автомобиль без этих проверок: скрытые опасности затопленных машин

Как избежать покупки автомобиля после затопления: советы экспертов

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Недавние паводки в России привели к затоплению множества автомобилей, которые теперь продаются по сниженным ценам. Однако такие машины часто имеют скрытые проблемы с электрической системой, механическими узлами и обивкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей_Лапшин is licensed under Creative Commons CC0 License

Эксперты SPEEDME. RU предлагают алгоритм осмотра таких автомобилей: сначала проверьте запах в салоне на наличие плесени, затем осмотрите на коррозию под сиденьями и в багажнике. Тщательно проверьте электрическую систему, включая свет, кондиционер и радио. Осмотрите обивку на предмет пятен и подтёков.

Внешний осмотр должен выявить признаки коррозии на днище. В случае сомнений рекомендуется обратиться к профессионалу и включить в договор пункт об отсутствии затопления.