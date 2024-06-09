Не покупайте автомобиль без этих проверок: скрытые опасности затопленных машин

Недавние паводки в России привели к затоплению множества автомобилей, которые теперь продаются по сниженным ценам. Однако такие машины часто имеют скрытые проблемы с электрической системой, механическими узлами и обивкой.
Эксперты SPEEDME. RU предлагают алгоритм осмотра таких автомобилей: сначала проверьте запах в салоне на наличие плесени, затем осмотрите на коррозию под сиденьями и в багажнике. Тщательно проверьте электрическую систему, включая свет, кондиционер и радио. Осмотрите обивку на предмет пятен и подтёков.
Внешний осмотр должен выявить признаки коррозии на днище. В случае сомнений рекомендуется обратиться к профессионалу и включить в договор пункт об отсутствии затопления.
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