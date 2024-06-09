Экспертное мнение: 5 подержанных седанов, которые стоит купить за 1,5 млн рублей

Составлен ТОП-4 больших седанов с пробегом до 1,5 млн рублей

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Автоэксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов поделился советами о нескольких подержанных седанах, которые стоит рассмотреть, если ваш бюджет ограничен 1,5 млн рублей.

Фото: Wikipedia by IFCAR is licensed under public domain

Одним из таких вариантов является японская Mazda6. У 10-летней машины под капотом, вероятнее всего, будет установлен 2-литровый двигатель мощностью 150 л. с. с пробегом около 150 000 километров.

В этих авто нередко встречаются проблемы с запотеванием маслом клапанной крышки или выходом из строя датчика газораспределения. После покупки рекомендуется заменить свечи зажигания, приводной ремень навесного оборудования и, при необходимости, ступичные подшипники.

Коробка передач здесь представлена классическим 6-ступенчатым автоматом, который способен проехать ещё 100 тысяч км без ремонта.

Kia Optima 4-го поколения также является хорошим выбором. Однако у неё могут возникать проблемы с 150-сильным 2-литровым двигателем, а в версиях с 2,4-литровым ДВС необходимо проверить ТНВД перед покупкой. Подвеска у Kia Optima достаточно выносливая, но тормозные диски изнашиваются довольно быстро.

Toyota Camry в кузове V50 может иметь проблемы с коррозией, особенно у капота и крышки багажника. Модели 2012-2013 годов выпуска могут иметь пробег около 150 000 км. У дорестайлинговых моделей были проблемы с коробкой передач, поэтому стоит выбирать автомобиль с уже отремонтированным автоматом.

Завершает список Ford Mondeo. Качество кузовной краски и её коррозионная стойкость высокие, динамика при двигателе мощностью 150 л. с. не впечатляет, но этот агрегат очень надежный и имеет ресурс не менее 400 тысяч км.

Автоматическая коробка передач 6F35 может служить более 300 тысяч км, при условии регулярной замены трансмиссионной жидкости каждые 45 000 км.

Стоит помнить, что у Kia Optima и Toyota Camry существует риск нарваться на бывшее такси, поэтому важно тщательно проверять историю обслуживания и предыдущих владельцев.