Ваш Kia Telluride может загореться: срочный отзыв почти полмиллиона машин

Компания Kia объявила об отзыве 462 869 кроссоверов Telluride 2020-2024 годов выпуска в США из-за риска возгорания моторчиков электроприводов передних кресел, вызванного перегревом.
Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщило, что возможное замыкание и воспламенение происходит из-за постоянного напряжения на управляющих элементах. Один случай пожара и шесть случаев расплавления компонентов уже зафиксированы.
Kia бесплатно устранит неисправность, а владельцам рекомендуется парковать машины на улице и вдали от зданий до ремонта.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".