Ваш Kia Telluride может загореться: срочный отзыв почти полмиллиона машин

Kia отзывает 462 869 кроссоверов Telluride в США из-за риска возгорания

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Компания Kia объявила об отзыве 462 869 кроссоверов Telluride 2020-2024 годов выпуска в США из-за риска возгорания моторчиков электроприводов передних кресел, вызванного перегревом.

Фото: Wikipedia by Benespit is licensed under CC BY-SA 4.0

Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщило, что возможное замыкание и воспламенение происходит из-за постоянного напряжения на управляющих элементах. Один случай пожара и шесть случаев расплавления компонентов уже зафиксированы.

Kia бесплатно устранит неисправность, а владельцам рекомендуется парковать машины на улице и вдали от зданий до ремонта.