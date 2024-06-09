Ретро-игрушка за 150 тысяч рублей: редкие модели "Нива" из СССР поражают ценами

Советские игрушечные модели автомобилей, такие как ранние версии "Нивы", сегодня могут стоить до 150 тыс. рублей.
Эти модели, впервые выпущенные в 1980 году, имеют детализированное исполнение и включают 78 элементов, включая рабочие подвески и резиновые брызговики. Цены зависят от цвета модели: самые дешевые — зеленый, синий, голубой и красный, а самые дорогие — белый, желтый и канареечный.
В 1980 году такая модель стоила 11 рублей 30 копеек, что эквивалентно 220 нынешним рублям. Варианты с прицепом "Скиф" также существуют и пользуются высоким спросом среди коллекционеров.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.