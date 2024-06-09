Ретро-игрушка за 150 тысяч рублей: редкие модели "Нива" из СССР поражают ценами

Советские игрушечные модели "Нива" достигают цены до 150 тыс. рублей

0:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Советские игрушечные модели автомобилей, такие как ранние версии "Нивы", сегодня могут стоить до 150 тыс. рублей.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Эти модели, впервые выпущенные в 1980 году, имеют детализированное исполнение и включают 78 элементов, включая рабочие подвески и резиновые брызговики. Цены зависят от цвета модели: самые дешевые — зеленый, синий, голубой и красный, а самые дорогие — белый, желтый и канареечный.

В 1980 году такая модель стоила 11 рублей 30 копеек, что эквивалентно 220 нынешним рублям. Варианты с прицепом "Скиф" также существуют и пользуются высоким спросом среди коллекционеров.